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Diyarbakır'da Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1040 personelin katılımıyla "Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Aykut Karadağ   | 07.07.2022
Diyarbakır'da Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu başlatıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da Eren Abluka-21 (Lice/Daralan) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularından 1040 personelden oluşan 59 operasyonel tim görev aldı.

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır Lice ilçesi Daralan Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 51 noktada yapılan aramalarda, 2 kilo 500 gram toz esrar, 45 kilo 600 gram kubar esrar, 665 bin 736 kök kenevir bitkisi, 3 bin 450 metre sulama hortumu ve 3 su motoru ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

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