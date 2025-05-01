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Diyarbakır'da bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da oto sanayi sitesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Hamdullah Zengin, Murat Başal  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Diyarbakır'da bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Hamdullah Zengin/AA

Diyarbakir

Merkez Kayapınar ilçesindeki oto sanayi sitesinde balata spreylerinin bulunduğu belirtilen depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangında, polis ekiplerince deponun çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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