Diyarbakır'da bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
Diyarbakır'da oto sanayi sitesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Diyarbakir
Merkez Kayapınar ilçesindeki oto sanayi sitesinde balata spreylerinin bulunduğu belirtilen depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangında, polis ekiplerince deponun çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.