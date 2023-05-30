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Diyarbakır'da belediyeye ait temizlik aracı maskeli kişilerce kundaklandı

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesine ait temizlik aracı, kimliği belirsiz maskeli bir grup tarafından ateşe verildi.

Aydın Arik, Damlanur Teyhun  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Diyarbakır'da belediyeye ait temizlik aracı maskeli kişilerce kundaklandı Fotoğraf: Aydın Arik/AA

Diyarbakır

Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesinde belediyeye ait 34 GK 1541 plakalı temizlik aracı sabah saatlerinde kimliği belirsiz maskeli kişilerce 251. Sokak'ta durduruldu.

Benzin dökülerek ateşe verilen araç kullanılamaz hale gelirken, polis saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

"Huzur ortamından rahatsız olan bu anlayış asla başarılı olamayacak"

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, saldırının ardından olay yerine giderek bilgi aldı.

Beyoğlu, burada yaptığı açıklamada, belediye araçlarının daha önce de benzer terör saldırılarına maruz kaldığını anlattı.

Belediye aracının vatandaşa hizmet için çalıştığını belirten Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Halkımıza hizmet etmek için sokağa gelen aracımızı saat 08.40 civarında durdurup sürücüyü ve personeli tehdit ediyorlar. Daha sonra benzinle aracı yakıyorlar. Birkaç el ateş ettikten sonra bölgeden uzaklaşıyorlar. Bu hain saldırı halkımıza karşı yapılmıştır. Çünkü biz bu araçlarla halkımıza hizmet ediyoruz. Huzur ortamından rahatsız olan bu anlayış asla başarılı olamayacak."

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