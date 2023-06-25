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Diyarbakır'da bayram öncesi otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı

Tarihi yapıları ve inanç turizmindeki değerleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden Diyarbakır'da Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı.

Aydın Arik, Damlanur Teyhun  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Diyarbakır'da bayram öncesi otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı Fotoğraf: Damlanur Teyhun/AA

Diyarbakır

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Medeniyetler Kenti" olduğu tescillenen, 33 medeniyete ev sahipliği yapmış Diyarbakır, tarihi ve turistik mekanlarıyla bayramda da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oluyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekan, bayramda misafirlerini ağırlayacak.

"Bayram için hazırlıklarımızı yaptık, misafirlerimizi bekliyoruz"

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Veysi Kaya, AA muhabirine, depremler nedeniyle Ramazan Bayramı'nda rezervasyonlar ve otellerdeki doluluk oranında düşüşlerin yaşandığını söyledi.

Ancak Kurban Bayramı'nda yoğun bir taleple karşılaştıklarını dile getiren Kaya, "Bayram için 35'i turizm belgeli 110 otel olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimize çok iyi hizmet vererek, tarihi dokunun içerisinde misafir etmeyi planlıyoruz." dedi.

Kaya, Diyarbakır'ın açık hava müzesi niteliği taşıdığını sözlerine ekledi.

"Otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı"

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay da bölgenin turizm sektörü için gerekli altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Diyarbakır'a gelen turistlerin, kentin tarihi, kültürü ve mutfağından çok etkilendiğini dile getiren Baturay, "Bölgemiz turizmin bilincine varmış, turizmi tabana yaymış durumda ve bunun için altyapımız da hazır. Tek beklediğimiz misafirlerimizin bir an önce bu güzel yerleri keşfetmesi. Kurban Bayramı'nda doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşmış durumda. Bu durum turizmcileri memnun etmiştir." diye konuştu.

Esnaf hazırlıklarını tamamladı

Bu arada Kurban Bayramı tatili için Diyarbakır'a gelecek turistler için esnaf da hummalı bir hazırlık yapıyor.

Merkez Sur ilçesi Dağkapı bölgesinde kadayıf ve baklava satışı yapan işletmenin saha müdürü Mehmet Aydar, Kurban Bayramı öncesi üretim tesislerinde 3 vardiya şeklinde çalışıldığını ifade etti.

Diyarbakır'a geleceklere mutlaka ciğer ve kadayıfın tadına bakmaları yönünde tavsiyede bulunan Aydar, "Diyarbakır ve çevre illerden çok sayıda sipariş alıyoruz. Diyarbakır esnafı olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık ve herkesi bekliyoruz." dedi.

Kafe ve restoran işletmecisi Mazlum Dursun da yurt içi ve yurt dışından Diyarbakır'a tatil için gelecek misafirler için hazırlık yaptıklarını ve en iyi hizmeti sunmak istediklerini kaydetti.


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