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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan amcası adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası adliyeye sevk edildi.

Aziz Aslan  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan amcası adliyeye sevk edildi Fotoğraf: Bestami Bodruk - AA

Diyarbakır

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

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