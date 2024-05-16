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Diyarbakır ve Siirt'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi

Diyarbakır ve Siirt'te gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eylemleri 20 Mayıs'a kadar yasaklandı.

Aziz Aslan  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Diyarbakır ve Siirt'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi

Diyarbakır

Valilikten yapılan açıklamada, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin davada duruşmanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüleceğinin bilindiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Daha önce kentte yaşanan vahim olayları tekrar gerçekleştirmek arzusunda olan terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları sözde protesto etmek amacıyla kent genelinde yasa dışı eylem ve etkinlik gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirildi. Bahse konu eylem ve etkinliklerin ilimizde de yapılabileceği, kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden, açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve benzeri) her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan kişi ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları veya il merkezimize girişleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince (jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde bugün saat 18.45'ten 19 Mayıs saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

Siirt

Valilikten yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu düzeni ile güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylem (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve benzeri) (jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, bugün saat 00.01'den 19 Mayıs saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

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