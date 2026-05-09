Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 87 şüpheli tutuklandı İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 87 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 79 asayiş ve 6 komando timi olmak üzere toplam 467 jandarma personeli ile 7 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla Diyarbakır ve Mersin'de operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda 216 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 90 şüpheliden 87'si tutuklandı, 3'ünün ise işlemleri devam ediyor.

Açıklamada ayrıca, "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.