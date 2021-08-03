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Diyarbakır Valisi Karaloğlu 'Başka yolu yok, aşıyla aşacağız' sloganıyla kampanya başlattı

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller arasında yer alan Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu tarafından "Başka yolu yok, aşıyla aşacağız" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Osman Bilgin   | 03.08.2021
Diyarbakır Valisi Karaloğlu 'Başka yolu yok, aşıyla aşacağız' sloganıyla kampanya başlattı

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, aşılama oranının düşük olması ve il genelinde vaka sayısındaki artış nedeniyle salgın ile mücadelede en güçlü silah olan aşılamanın artırılmasına yönelik kampanya başlattı. Kampanyada salgınla mücadelede aşının önemine dikkat çekildi.

Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımda bulunarak, "Kıymetli Diyarbakırlı hemşehrilerim, bilim insanlarının da söylediği gibi aşı koronavirüse karşı tek etkili çözüm. Lütfen hem kendimiz hem sevdiklerimiz için aşımızı olalım. Başka yolu yok, aşıyla aşacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, virüse karşı toplumsal bağışıklığın kazanılması için yüzde 70 aşı oranı aranırken, Diyarbakır'da birinci dozda oranın yüzde 43,8, ikinci dozda ise yüzde 22,21 seviyesinde olduğu belirtildi.


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