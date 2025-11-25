Dolar
42.45
Euro
48.98
Altın
4,133.84
ETH/USDT
2,901.90
BTC/USDT
87,456.00
BIST 100
10,895.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda ulaşım, devrilen tır nedeniyle kontrollü sağlanıyor.

Aydın Arik  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor Fotoğraf: Aydın Arik/AA

Diyarbakır

Nevşehir'den Batman'a giden Sefa Y. yönetimindeki patates yüklü 50 ADS 646 plakalı tır, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Gelengöç Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kazada yaralanan sürücü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen tır ve patateslerin yola savrulması nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.

Araç kuyruğunun oluşması üzerine diğer şeritten ulaşım çift yönlü olarak kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Tuttur.com" isimli sitedeki kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına resen soruşturma
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada "asfalt kaplaması ve yol-inşaat yenileme işi" davası başladı
Son 10 günde 35 ilde siber suçlara yönelik operasyonlarda 429 şüpheli yakalandı
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Benzer haberler

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Diyarbakır'da öğrenciler Maarif Modeli ile oluşturulan sınıfta geçmişe yolculuk yapıyor

Diyarbakır'da öğrenciler "akran zorbalığı"na karşı etkinliklerle bilinçlendiriliyor

Diyarbakır'da yangın çıkan binada 8 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'da yangın çıkan binada 8 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Diyarbakır'da "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açıldı

Diyarbakır'da "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet