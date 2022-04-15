Dolar
14.63
Euro
15.82
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,023.90
BTC/USDT
40,159.00
BIST 100
2,493.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulunuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
logo
Gündem

Diyarbakır merkezli terör soruşturmasında 105 zanlıdan 75'i yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüpheliden 75'i yakalandı.

Aziz Aslan   | 15.04.2022
Diyarbakır merkezli terör soruşturmasında 105 zanlıdan 75'i yakalandı

Diyarbakır

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Mart'ta düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK lehine propaganda yapan, kamu araçlarına zarar veren, güvenlik güçlerine yönelik taşlama şeklinde çeşitli yasa dışı eylemlerde bulunan 105 zanlı, 101 kamera ve 639 saat görüntü izlenerek tespit edildi.

Bu kapsamda Diyarbakır merkezli olmak üzere Mardin, Şanlıurfa, İstanbul, Bitlis ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 110 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 105 zanlıdan 75'i yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamındaki aramalarda, uzun namlulu G3 piyade tüfeği, buna ait 6 şarjör ve 259 fişek, kalaşnikof uzun namlulu tüfek, bu silaha ait şarjör ve 30 fişek, örgütsel içerikli dokümanlar ile örgütü simgeleyen sözde bez semboller ele geçirildi.

Nevruz öncesi ve sonrası düzenlenen 3 aşamalı operasyonla şu ana kadar 582 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınarak adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghaylılar karantina açmazında öfke ve çaresizliğin sınırlarını zorluyor
Türkiye'de 5 bin 127 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 21 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Koca: 19 ilimizde yoğun bakımda yatan Kovid-19 hasta sayısı sıfır
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarının artışı son 16 haftada azaldı
Kovid-19 gençlerde "beyin sisi" bırakabiliyor

Benzer haberler

Diyarbakır merkezli terör soruşturmasında 105 zanlıdan 75'i yakalandı

Diyarbakır merkezli terör soruşturmasında 105 zanlıdan 75'i yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

Emniyet birimlerince bu yıl 29 organize suç örgütü çökertildi

İleri derecede işitme engellilere erken dönemde koklear implant önerisi

İleri derecede işitme engellilere erken dönemde koklear implant önerisi
'Makam Çiçeği' ve 'Ters Lale' için özel koruma timi

'Makam Çiçeği' ve 'Ters Lale' için özel koruma timi
Bakan Soylu: Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildi

Bakan Soylu: Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildi