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Diyarbakır merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mehmet Sıddık Kaya   | 13.02.2022
Diyarbakır merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Diyarbakır

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya katılım yaptıkları, örgüt mensuplarının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır merkezli Mardin, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilere yönelik işlemler sürüyor.

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