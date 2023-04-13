Dolar
19.33
Euro
21.29
Altın
2,027.25
ETH/USDT
1,968.60
BTC/USDT
30,213.00
BIST 100
5,175.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Diyarbakır merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 gözaltı

Ahmet Kaplan  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Diyarbakır merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 gözaltı

Diyarbakır

Diyarbakır merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11 Nisan'da Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Şırnak, Batman, Mardin, Muş, Ağrı ve Şanlıurfa'da "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçunu işledikleri tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında tedbirler alındı
Bakan Çavuşoğlu: Dayanışma diplomasisi, girişimci, insani ve etkili dış politikamızın bir neticesidir
İzmir'de 2008 yılında cesedi bulunan gencin zanlısına 17 yıl sonra müebbet hapis cezası
Keltepe Kayak Merkezi'nde nisanda kar etkili oldu
Diyarbakır merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 gözaltı

Benzer haberler

Diyarbakır merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 gözaltı

Diyarbakır merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 gözaltı

Diyarbakır merkezli 11 ilde "hacker" operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı

Kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya operasyonun detaylarına ulaşıldı

Kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya operasyonun detaylarına ulaşıldı

Diyarbakır için gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır için gök gürültülü sağanak uyarısı
Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı

Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet