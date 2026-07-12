Diyarbakır'ın Çüngüş, Kastamonu'nun Tosya ilçesi ile Muğla'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Diyarbakır, Kastamonu ve Muğla'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı Diyarbakır'ın Çüngüş, Kastamonu'nun Tosya ilçesi ile Muğla'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Kırsal Çınarköy Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda yangın söndürüldü.

Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Hıdırlık Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Tosya Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 40 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'daki yangın kontol altında

Muğla’da ormanlık ve tarım alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hamursuz Tepesi mevkisindeki orman ve tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadan ise 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer, orman işçileri ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede çalışmalar sürüyor.