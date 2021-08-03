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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kuraklıktan etkilenen besicilere tankerlerle su taşıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiricilerinin yaşanan kuraklıktan etkilenmemesi için yaylalara tankerlerle su götürüyor.

Osman Bilgin   | 03.08.2021
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kuraklıktan etkilenen besicilere tankerlerle su taşıyor

Diyarbakır

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde önceki yıllara göre yağış miktarının yüzde 58,1 oranında azalması nedeniyle özellikle mera ve yaylalarda hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların kuraklıktan etkilenmemesi için harekete geçti.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentteki mera ve yaylalarda su sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığına dair saha çalışması yaparak, ihtiyaçları belirledi.

Yaylalara yalak ve su depoları inşa edildi

Belediye ekipleri hayvancılığın önemli bir gelir kaynağı olduğu Bağlar ve Çınar ilçelerini kapsayan Karacadağ bölgesindeki 13 mahalleye toplam 37 yalak inşa etti.

Aynı çalışma kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılaması için belirlenen alanlara 10 tonluk 12 su deposu yerleştirildi.

Belediye ekipleri et ve süt ürünlerinde verimin düşmemesi amacıyla mera ve yaylalara yerleştirilen depolara tankerlerle su taşıyor.

Belediyenin yaşanan kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesi için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

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