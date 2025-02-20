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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Ahmet Kaplan  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakır

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1998'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Sariye Tokay, oğlu Mehmet'e kavuşma umuduyla eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Tokay, "Eylemimizde kararlıyız. Tek bir evlat dağda kalmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Devletimizin gücüyle evlatlarımız gelip teslim oluyor. Her gelen çocuk bizim için büyük bir umut. İnşallah diğer anne ve babaların yaşadığı sevinci biz de yaşarız." dedi.

Oğlu Mahmut için eylem yapan anne Bedriye Uslu da evlatları için mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

"Allah'ın izni, devletimizin gücüyle oğlumu almakta kararlıyım, vazgeçmeyeceğim, ayaklarım tuttukça buraya geleceğim. İnşallah oğlumu alıp eve götüreceğim." diyen Uslu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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