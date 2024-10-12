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"Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği" iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
"Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği" iddiası yalanlandı

Ankara

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin 2019'da başlattığı oturma eyleminin devam ettiği belirtildi.

Devletin, tüm kademeleriyle Türkiye'nin birçok ilinden eyleme katılan ailelere desteğini sürdürdüğüne ve ailelerin çocuklarına kavuşması için titiz bir çalışma yürütüldüğüne dikkatin çekildiği açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

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