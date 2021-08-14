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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Anne Güzide Demir, "Oğlumu götürdüler, benden ciğerimi kopardılar. Çocuklarımız gelene kadar mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Ahmet Kaplan   | 14.08.2021
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakir

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 712. gününde devam ediyor.

Oğlu Aziz için eylem yapan Güzide Demir, evladının evden çıkıp bir daha geri gelmediğini söyledi.

Yaklaşık 6 yıldır çocuğunu görmediğini belirten Demir, "Çocuğumun yüzüne hasret kaldım." dedi.

"HDP çocuğumu kandırıp PKK'ya teslim etti." ifadesini kullanan Demir, şöyle konuştu:

"Çocuğum yetimdi, yetimden ne istediler? Onları Allah'a havale ediyorum. Oğlumu götürdüler, benden ciğerimi kopardılar. Çocuklarımız gelene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bir çocuk dağda kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz."

Oğluna seslenen Demir, "Neredeysen eve dön, seni çok özledim. Ölmeden seni bir kere göreyim. Güvenlik güçlerimize teslim ol." ifadelerini kullandı.

Anne Aynur Panay da oğlu Emrah için eylem yaptığını belirtti.

Oğlunun HDP tarafından kandırılarak PKK'ya teslim edildiğini anlatan Panay, "Oğlumu onlardan istiyorum, evladımı göndersinler. Oğlum gelmeden buradan kalkmayacağım. Anneler ve babalar olarak eylemden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Panay, "Oğlum orası senin yerin değil. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol, kaç gel." şeklinde konuştu.


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