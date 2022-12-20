Dolar
18.66
Euro
19.84
Altın
1,806.77
ETH/USDT
1,208.60
BTC/USDT
16,778.00
BIST 100
5,386.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile ortak basın toplantısı düzenliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Diyanetten, Hz. Muhammed'e hakarete suç duyurusu

Fırat Taşdemir   | 20.12.2022
Diyanetten, Hz. Muhammed'e hakarete suç duyurusu

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim üyesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Erbaş, sosyal medya hesabından, "Bir öğretim üyesi alemlere rahmet peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'e, bir gazeteci ise ümmetin en şereflileri Kur'an hafızlarına hakaret etmiş. Çok yazık. Keşke anlamaya çalışsaydılar, severlerdi. Yapılan hakaretler için başkanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan umresi turları için kayıtlar başladı
İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin şişe sahte içki ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Batman'da esnafın rehin aldığı kaçak elektrik kontrolü yapan personel kurtarıldı

Benzer haberler

Diyanetten, Hz. Muhammed'e hakarete suç duyurusu

Diyanetten, Hz. Muhammed'e hakarete suç duyurusu

Cuma hutbesinin konusu "kız çocuklarının evliliğe zorlanması" ve "çocuk istismarı" oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Moskova’da cuma namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnsanı ahlaklı kılan değerler hayatın dışına itilmiş, adalet ihmal edilmiştir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnsanı ahlaklı kılan değerler hayatın dışına itilmiş, adalet ihmal edilmiştir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet