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Diyanetin seyahat acentelerine yönelik hac ve umre duyuruları TÜRSAB üzerinden yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığının, hac ve umreyle ilgili seyahat acentelerine yönelik her türlü duyuru, ilan ve yazışmaları, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üzerinden yapılacak.

İsa Toprak  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Diyanetin seyahat acentelerine yönelik hac ve umre duyuruları TÜRSAB üzerinden yapılacak Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle yönetmeliğe şu madde eklendi:

"Kurulda görev yapacak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcisi, hac ve umre seyahatleriyle ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve kamu kurumlarında acenteleri temsil eder ve acenteler vasıtasıyla hac ve umreye gidenlere verilecek toplu hizmetlerde eş güdümü sağlar. Başkanlık tarafından acentelere yapılacak her türlü duyuru, ilan, yazışma, Kurulda görev yapacak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcisi vasıtasıyla yapılır."

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