Dolar
18.59
Euro
18.26
Altın
1,641.00
ETH/USDT
1,306.60
BTC/USDT
19,282.00
BIST 100
3,876.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Diyanet yurt genelinde sanat atölyeleri açacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde sanat atölyeleri açılacak.

Fırat Taşdemir   | 19.10.2022
Diyanet yurt genelinde sanat atölyeleri açacak Fotoğraf: Ömer Taha Çetin / AA

Ankara

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce, il ve ilçe müftülükleri bünyesinde kurulacak atölyelerle Türk İslam sanatlarının estetik anlayışını gelecek nesillere aktarmak ve yaygınlaştırmak hedefleniyor.

Halk eğitim merkezleri ve gönüllü belediyelerle iş birliği içinde yürütülecek sanat atölyelerinde, dini musiki, ney, hüsnühat, ebru, tezhip, minyatür, sahne sanatları, drama gibi sanat dallarında eğitimler verilecek.

Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, AA muhabirine, insanın din ve dini değerlerle buluşmasında, sanatın önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

İslam geleneğinde geçmişten bu yana çok sayıda sanatın icra edildiğini anımsatan Kurt, Diyanet İşleri Başkanlığının aynı amaçla Türk İslam Sanatları Daire Başkanlığını kurduğunu bildirdi.

Diyanet personelinin ve vatandaşların sanata ilgisini keşfetmeyi ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirten Kurt, "Ülkemizin dört bir köşesinde, il ve ilçe müftülüklerimizin öncülüğünde, insanımızı sanatla buluşturmak ve buradan hareketle onları dini değerlerimizle buluşturmak üzere sanatsal faaliyetlere başladık." dedi.

Fatih Kurt, Ankara'da başlatılan pilot sanat atölyeleri uygulamasını, birçok il ve ilçede hayata geçireceklerini bildirdi.

Bu sanat alanlarının üstatlarından eğitim alan sanatkarlar bulunduğunu söyleyen Kurt, "Bu alanda zengin bir insan kaynağına sahibiz. Burada görev alacak kişilerin başkanlığımızın personeli olması şart değil. İşin erbabı olan, ehliyetli, liyakatli sanatkarlarımızla insanlarımızı, gençlerimizi buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Kurt, atölyeleri oluşturmak için vatandaşların taleplerinin yanı sıra uygun mekanın da olması gerektiğini belirtti.

Bu eğitsel faaliyet için katılımcıların ilgisinin de önemli olduğunu ifade eden Kurt, "Biz öncülük yapacağız, vatandaşlarımızın ilgisi ve takibiyle de bu hizmetimizi sürdürmek ve halkımızın her kesimine ulaştırmak istiyoruz." dedi.

Gençlerin Türk İslam sanatlarına yönelik ilgilerini artırmak istediklerini anlatan Kurt, geçmişte icra edilmiş birçok sanatsal faaliyeti bugüne taşımak istediklerinin altını çizdi.

Kurt, "Sanat atölyelerinin daha çok mekanda daha çok kişiye ulaşması için gayret içerisindeyiz. Ortaya koyduğumuz gayretin temeli budur." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın SAS timlerince etkisiz hale getirildi
Bakan Karaismailoğlu: Assos ve Troya tünellerini 1 haftada 53 bin araç kullandı
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 44'lerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 19'uncu yılında Aliya İzetbegoviç'i andı
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü

Benzer haberler

Diyanet yurt genelinde sanat atölyeleri açacak

Diyanet yurt genelinde sanat atölyeleri açacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet