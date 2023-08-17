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Diyanet, Malatya'da camide çekilen "yakışıksız video" ile ilgili inceleme başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

İsa Toprak  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Diyanet, Malatya'da camide çekilen "yakışıksız video" ile ilgili inceleme başlattı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu yakışıksız videonun, caminin halılarının değiştirildiği 30 Haziran 2019 tarihinden önce çekildiği anlaşılmıştır. Cami mehabetini rencide eden görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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