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Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla ülke genelindeki Diyanete bağlı kurumlarda eş zamanlı "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

Sefa Şahin   | 03.11.2022
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Ankara

Soylu ve Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Yerleşkesinde düzenlenen programa katıldı.

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen tatbikata, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri, eğitim merkezleri, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve Kur'an Kursu olmak üzere 24 bin 39 hizmet binasında, 843 bin 299 kişi katıldı.

Tatbikatın ardından konuşan Bakan Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında 56 milyon kişiye ulaşıldığını ve 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 66 bin tatbikatın yapıldığını bildirdi.

Soylu, Diyanet İşleri Başkanlığının aile içi ve kadına şiddetten uyuşturucu ve afetle mücadele çalışmalarına destek verdiğini belirterek, "Bugünkü tatbikat önemli. 12 Kasım'da bir ülke tatbikatı gerçekleştireceğiz. Bu, dünyada deprem afet riski yüksek olan ülkelerde yapılmaktadır. İlk kez Türkiye'de bir Türkiye tatbikatı yapılacak. Basit bir tatbikat, sadece 'çök kapan tutun' hareketini içeren bir tatbikat." diye konuştu.

Erbaş, Türkiye'de yılda 25 bin deprem olduğunu ve depremle mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Soylu ve Erbaş, 81 ili temsilen Antalya, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Ordu ve Van'daki Diyanete bağlı kurumlara yapılan canlı bağlantıyla tatbikatı izledi.

Bakan Soylu ve Erbaş, daha sonra başkanlık yerleşkesindeki Diyanet Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki tatbikata katıldı ve tatbikat sırasında çocukların tahliye anına eşlik ederek toplanma alanına geçti.

Burada öğrencilere deprem çantası hediye edilmesinin ardından AFAD görevlisince arama kurtarma köpeğiyle gösteri yapıldı.

Soylu ve Erbaş, başkanlık yerleşkesinde kurulan Mobil Koordinasyon Merkezinin önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Tatbikat başarılı şekilde tamamlandı"

Türkiye genelinde Diyanete bağlı kurumlardaki deprem tatbikatının başarılı şekilde tamamlandığını bildiren Soylu, Diyanet İşleri Başkanlığının Elazığ ve Malatya'daki depremlerin ardından manevi destek hizmeti yaptığını aktardı.

Soylu, Düzce depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım Cumartesi günü saat 18.57'de ülke genelinde tatbikat yapılacağına işaret ederek, "O tatbikatta da birçok yeniliklerimiz söz konusu olacak. İnşallah başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız." dedi.


Bakan Soylu, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Cami ile İbadethanelerde Afet Farkındalığı" başlıklı broşürü beğendiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da başkanlığın bütün personeliyle afetle mücadelede İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın yanında olduklarını ve bütün insanları doğru bilgilendirerek yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Erbaş, "12 bin 500 sınıfımızda 200 bine yakın çocuğumuz eğitim alıyor, hepsine afetle ilgili bilgileri vereceğiz." dedi.

Tatbikata, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de katıldı.

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