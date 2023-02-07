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Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV mensupları deprem bölgesinde yardımlarını sürdürüyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) mensuplarının tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu belirtti.

Fırat Taşdemir   | 07.02.2023
Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV mensupları deprem bölgesinde yardımlarını sürdürüyor

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki camilerde, din görevlileri rehberliğinde vatandaşları ağırlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Devletin bütün imkanlarıyla sahada olduğunu ifade eden Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak tüm imkanlarımızla sahadayız. Müftülüklerimiz ve TDV şubelerimizle koordineli bir şekilde acil ihtiyaçları tespit ederek görevlilerimizi yönlendiriyoruz. Devlet, millet el ele yaralarımızı saracağız." açıklamasında bulundu.

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