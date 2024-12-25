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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kırgızistan arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanlığı ve Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı arasında dini alanlarda işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Betül Bilsel  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kırgızistan arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

Ankara

Diyanetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, protokol öncesinde Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanı Yusupov Azamat Mamatoviç, Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Zakirov Abdulaziz Nazibekoviç ve beraberlerindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında en fazla işbirliği yapılan ülkelerden birinin Kırgızistan olduğunu söyledi.

Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanı Mamatoviç ise kabulden dolayı Erbaş'a teşekkür ederek, "Türkiye ve Kırgızistan kardeş milletlerdir." ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından imzalanan mutabakat zaptı, din hizmetleri, din eğitimi ve dini saha araştırmalarını kapsayan geniş bir çerçevede işbirliği imkanı sağlıyor.

Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan da katıldı.

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