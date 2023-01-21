Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim okuma çağrısı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarın sabah tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okuma çağrısında bulundu.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kur'an dostları. Haydi sabah namazına. Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etmek için camilerdeyiz. Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin, Kur'an'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın İnşallah." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.