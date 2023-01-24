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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İstanbul'daki kilise lojmanı yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Karaköy'de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangında vefat eden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı   | 24.01.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İstanbul'daki kilise lojmanı yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Erbaş sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İstanbul Karaköy'de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar, kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kilisenin lojmanında çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirmiş, dumandan etkilenen 2 kişi de tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmişti.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İstanbul'daki kilise lojmanı yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

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