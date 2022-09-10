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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa'ya tebrik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa'yı tebrik etti.

Orhan Onur Gemici   | 10.09.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa'ya tebrik

Ankara

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz aylarda dar-ı bekaya irtihal eden Ahmet Mete hocamızın ardından, Batı Trakya'daki Müslüman Türk kardeşlerimiz tarafından İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa hocamızı tebrik ediyor, kendisine Cenabıhakk'tan muvaffakiyetler diliyorum."

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