Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa'ya tebrik
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa'yı tebrik etti.
Ankara
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz aylarda dar-ı bekaya irtihal eden Ahmet Mete hocamızın ardından, Batı Trakya'daki Müslüman Türk kardeşlerimiz tarafından İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa hocamızı tebrik ediyor, kendisine Cenabıhakk'tan muvaffakiyetler diliyorum."
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Geçtiğimiz aylarda dar-ı beka'ya irtihal eden Ahmet Mete hocamızın ardından Batı Trakya'daki Müslüman Türk kardeşlerimiz tarafından İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa hocamızı tebrik ediyor, kendisine Cenab-ı Hak’tan muvaffakiyetler diliyorum. pic.twitter.com/zSm1oGWbZD— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) September 10, 2022