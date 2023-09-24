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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin, "Toplumsal huzurun ve barışın temeline zarar veriyorsunuz, adeta dinamit koyuyorsunuz." ifadesini kullandı.

Sefa Şahin  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, İsviçre Türk Diyanet Vakfı'nda (İTDV) gençlerle bir araya geldi.

Erbaş, göreve geldiğinden bu yana her fırsatta gençlerle buluşmaya gayret ettiğini belirterek, "Köklerimizi, geldiğimiz yeri unutmayacağız, medeniyetimizi diri tutacağız, bir de içinde yaşadığımız toplumu iyi tanıyacağız. Bu, bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisidir." dedi.

Son günlerde Avrupa'nın bazı ülkelerinde gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara değinen Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan İslamofobik bazı saldırılar var. O saldırıları yapan insanları her zaman lanetliyoruz, kınıyoruz. İsveç'te, Danimarka'da, Hollanda'da olmuştu. Bugün bir kez daha olmuş. Bu vesileyle bugün Hollanda'da gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Buradan o gafillere ve Kur'an'ı bilmeyenlere, tanımayanlara sesleniyorum; yanlış yapıyorsunuz, insan haklarına ve kutsallara saldırarak toplumsal huzurun ve barışın temeline zarar veriyorsunuz, adeta dinamit koyuyorsunuz. Gelin, Kur'an'ı ve İslam'ı anlamaya, tanımaya çalışın.

Kur'an ve İslam tüm insanlığın reçetesidir, tüm insanlığın barış ve huzurunun kaynağıdır. Tanımaya çalışırsanız bunu fark edeceksiniz ve siz de mutlu olacaksınız. Kur'an'ın hedefi, iyiliği yaygınlaştırmak, kötülüğü ortadan kaldırmaktır. Gelin, yeryüzünde iyilik egemen olsun diye hep birlikte çalışalım, kötülüklere ve kötülere fırsat vermeyelim. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun herkesin kutsallara değer vermesi, saygı göstermesi gerekiyor. Bizim inancımız bunu emrediyor ve hangi dinin, inancın kitabı, mabedi, din adamları olursa olsun hepsine bizim saygı göstermemiz gerekiyor. Eğer bir Müslüman, Yahudilerin Tevrat'ına, Hristiyanların İncil'ine saldırırsa o Müslümana önce ben engel olurum."

"Kitabımıza sahip çıkalım"

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in polislerin koruması altında yaktırılmasının 21'inci asırdaki bir topluma ve devlete yakışmayacağını vurgulayarak, "Medeni bir topluma asla yakışmaz. O yüzden biz doğrusunu yapalım, karşılık vermeyelim ama kitabımıza sahip çıkalım. Biz Kur'an-ı Kerim'in ve diğer kitapların saygıya değer olduğuna inanmış insanlarız, bizim kitabımız bunu emrediyor. Onun için dinimizle, kitabımızla ne kadar iftihar etsek azdır." ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda gençlere çalışmalarında başarılar dileyen Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası'nın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir de hazır bulundu.

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