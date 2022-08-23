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Ukrayna güçlerince savaşta ele geçirilen Rus ordusuna ait kullanılmaz haldeki çok sayıda zırhlı Kiev'deki Kreşatik Caddesi ve Bağımsızlık Meydanı'nda sergileniyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de ''Yüz Yüze Gönül Gönüle'' programı kapsamında, STK Temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve muhtarlarla buluşma toplantısında konuşuyor.
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ve eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Sefa Şahin   | 23.08.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, görüşmede, Filistin'le ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Erbaş, Türk milletinin Kudüs'e olan sevgisinden bahsederek, "Kudüs deyince bizim kalbimiz farklı çarpıyor. Yüreğimizdeki Kudüs sevgisi, Mescid-i Aksa aşkı her zaman katlanarak artıyor." ifadesini kullandı.

Geçen yıl Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili Türkiye'de faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarını (STK) davet ettiklerini hatırlatan Erbaş, şu bilgileri verdi:

"Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda çalışan 52 dernek, vakıf ve STK'lerle çok önemli bir tecrübe paylaşımı gerçekleştirdik. Türkiye Diyanet Vakfı İkinci Başkanı'nın başkanlığında bir de komisyon kurduk. Bu komisyon şu anda Kudüs'le ilgili çalışmaları yürütüyor."

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri ise görüşmeden dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

Ziyarette, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı da hazır bulundu.

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