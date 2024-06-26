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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurumun çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurumun çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdi.

Merve Yıldızalp  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurumun çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımızla ilgili yurt içi ve yurt dışı din hizmetleri, din eğitimi, Yaz Kur'an Kursları, 2024 yılı hac organizasyonunda aldığımız birincilik ödülü, vekaletle kurban faaliyetimizde Türkiye Diyanet Vakfımızın ulaştığı 747 bin hisse konularını kendilerine arz ettik. Nazik kabulleri için zatıalilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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