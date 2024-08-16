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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurban etlerinin Gazze'ye ulaştırıldığını bildirdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nda kesim ve paketleme işlemi yapılarak Mısır'da soğuk hava depolarında muhafaza edilen kurban etlerinin Gazze'ye ulaştırıldığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurban etlerinin Gazze'ye ulaştırıldığını bildirdi Fotoğraf: DİB

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erbaş, Filistin'in yanında olduklarını ifade etti.

Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak soykırımcı işgalcilerin saldırıları altında mücadele eden mazlum Gazze halkına Türk milletinin emanet ettiği kurbanları ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı'nda kesim ve paketleme işlemi yapılarak Mısır'da soğuk hava depolarında muhafaza edilen kurban etlerini soğutma üniteli tırlarla Gazze'ye ulaştırdık. Hayırseverlerimizin Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ettiği kurbanlar Kudüs ve Batı Şeria'nın ardından Gazze'ye de ulaşmış oldu elhamdülillah. Allah kabul eylesin."

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