Dolar
18.11
Euro
18.19
Altın
1,747.69
ETH/USDT
1,693.50
BTC/USDT
21,328.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Muhafız Alayı Bandosu tarafından 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde nöbet değişimi töreni ve bando konseri icra ediliyor
logo
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da hafızlık icazet merasimine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kosova ziyareti kapsamında, Emin Paşa Kur'an kursu tarafından düzenlenen hafızlık icazet merasimine katıldı.

Eren Beksaç   | 19.08.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da hafızlık icazet merasimine katıldı

Kosova

Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinin tarihi Sinan Paşa Camisi'nde düzenlenen törende, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava ve ülkedeki Türk kurum temsilcileri eşlik etti.

Erbaş, törende yaptığı konuşmada, Kur'an kurslarında verilen eğitimlerin faydalarından bahsederek, insanoğluna verilen hafızlık unvanından daha büyük bir unvan bulunmadığını belirtti.

Ecdat mirası Sinan Paşa Camisi'nde en hayırlı merasimlerden birisini icra ettiklerini söyleyen Erbaş, "Hafızlarımız Kur'an'ı koruma noktasında bir vesiledir, vasıtadır. Dünyanın neresinde Müslüman varsa orada mutlaka hafızlar vardır. Bu, Kur'an'dan başka ne mukaddes olarak kabul edilen ne de insanların yazdığı hiçbir kitaba nasip olmayan bir ayrıcalıktır. İşte bu Kuran'ın mucizesidir." ifadelerini kullandı.

Kosovalı olan İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un iyi bir hafız olduğuna da işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:

"İnşallah hafızlar, alimler, evliyalar diyarı Kosova'da, Prizren'de, Priştine'de ve pek çok yerde bu gelenek devam edecek. 2017'de açılan Emin Paşa Kur'an kursunda işte bu hafızlarımız yetişti, bundan sonra da yetişmeye devam edecek. İnşallah Hafız kardeşlerimiz ve diğer hocalarımız, hem Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılması hem de bu topraklarda daha iyi yaşanması için büyük faaliyetlerin insanı olacaklar. Biz Türkiye olarak, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu konuda elimizden gelen tüm desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."

Kosova İslam Birliği Başkanı Tırnava da Erbaş'ın ziyaretinin tüm Kosovalılar için bir onur olduğunu ve iş birliğini daha da güçlendirmek istediğini vurgulayarak, "Kosova sizin de eviniz. İnsan kendi evine buyur edilmez, o yüzden size kapımız her zaman açık." dedi.

Hafızlık icazet merasiminin ardından Erbaş, Sinan Paşa Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Erbaş ayrıca, Kosova ziyareti kapsamında, yapımı devam eden Priştine Merkez Camisi inşaat alanına ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni
Bakan Özer: Kısa sürede 520 tane atıl durumda olan köy okulunu "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürdük
Milli Deniz Topu liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da hafızlık icazet merasimine katıldı

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da hafızlık icazet merasimine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da hafızlık icazet merasimine katıldı

Sırbistan ve Kosova liderlerinin Brüksel'deki görüşmesinden sonuç çıkmadı

Yayılmacı Sırp milliyetçiliği Balkanlarda gerilimi tırmandırıyor

NATO, Kosova-Sırbistan geriliminde müdahale uyarısını yineledi

NATO, Kosova-Sırbistan geriliminde müdahale uyarısını yineledi
Uzmanlar Brüksel'deki Kurti-Vucic görüşmesinden somut bir sonuç beklemiyor

Uzmanlar Brüksel'deki Kurti-Vucic görüşmesinden somut bir sonuç beklemiyor
AB'den Sırp ve Kosovalı liderlere 'gerginliği tırmandırmama' çağrısı

AB'den Sırp ve Kosovalı liderlere 'gerginliği tırmandırmama' çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet