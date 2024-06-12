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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Haccın hayatı ve ahlakı güzelleştiren yönünü etkin kılmaya çalışın

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hac vesilesiyle nebevi bir yöntemle İslam'ın ilke ve değerlerini anlatacak, gösterecek ve haccın hayatı ve ahlakı güzelleştiren yönünü etkin kılmaya çalışacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Utku Şimşek  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Haccın hayatı ve ahlakı güzelleştiren yönünü etkin kılmaya çalışın

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Mekke'de düzenlenen "Arafat Bilgilendirme Toplantısı"nda kafile başkanlarıyla bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, Kabe'ye, Ravza'ya yüz sürmek için yıllarca özlem duyan binlerce insanın olduğunu belirten Erbaş, "Hacca gelenlere rehberlik etmek, onların vuslatına, onların heyecanına şahitlik yapmak ne güzel bir şahitliktir. Peygamber Efendimiz buralarda nasıl şahitlik yaptıysa, hac vesilesiyle biz de O'nun gibi şahitlik yapıyoruz." dedi.

Erbaş, şöyle devam etti:

"Hac ve umre zamanı, algıların en açık olduğu zamanlardır. Kabe'de, tavafta, Arafat'ta, Müzdelife'de, Ravza'da müminlerin algılarının en açık olduğu zamanlarda hep onların yanındasınız. Bizim görevimiz, gayemiz, gayretimiz işte böylesine sayısız hikmet ve güzellikleri içinde barındıran bu yolculukta hacılarımızın, kardeşlerimizin sahih bir hac yapmasını sağlamaktır. Yaptıkları hac ibadetinin hayatlarına değer katması, zihin ve gönül dünyalarında kalıcı izler bırakması için işte bu fırsatı değerlendireceğiz ve var gücümüzle çalışacağız."

"Haccın hayatı ve ahlakı güzelleştiren yönünü etkin kılmaya çalışın"

Bilgi, sevgi, samimiyet ve güzel iletişimin önemine dikkati çeken Erbaş, "İletişim birikiminizi, bilginizi tezahür ettirmeniz, ortaya koymanız gereken en önemli yolculuk hac yolculuğu, en iyi ortam ise bu ortamlardır. Hacılarımıza bu konuda rehberlik edip onların en iyi bir şekilde hac vazifelerini yapmaları noktasında o iletişim birikimine de sahip olduğunuzu biliyoruz. Hac vesilesiyle nebevi bir yöntemle İslam'ın ilke ve değerlerini anlatacak, gösterecek ve haccın hayatı ve ahlakı güzelleştiren yönünü etkin kılmaya çalışacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Kafile başkanının ünsiyet ve ülfet sahibi olması gerektiğini dile getiren Erbaş, "Güler yüzlü çehresiyle, herkesle iyi ve samimi ilişkiler kuracak, Muhammedi muhabbetin en güzel örneğini sergileyeceksiniz inşallah." ifadesini kullandı.

Programa, Diyanet İşleri Başkan yardımcıları Selim Argun ve Burhan İşliyen, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz katıldı.

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