Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hac yolculuğunun usulüne uygun yapılması için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac yolculuğunun, hac ahkamına ve usulüne uygun yapılması ve ibadetlerin kolaylık içinde yerine getirilmesi için gerekli bütün tedbirlerin alındığını bildirdi.
Ankara
Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hac hazırlıkları ve hacı adaylarının eğitimine yönelik çevrim içi düzenlenen "İl Müftüleri Toplantısı"nda konuşma yaptı.
Hac yolculuğunun meşakkatli olduğunu belirten Erbaş, "Bu yüzden Allah'a misafir olanların yükünü hafifletmek ve onlara bu yolculuğu kolaylaştırmak da bir ibadettir. Bu anlayışın bir gereği olarak asrısaadetten günümüze Müslümanlar, hacıların yol güvenliğinden sağlık hizmetlerine, iaşe ihtiyacından barınma imkanlarına kadar her şeyi düşünmüş ve gereken tedbirleri almanın gayreti içerisinde olmuşlardır. Bugün de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler, aynı gaye ve sorumlulukla hacı adaylarımıza hizmet edebilmenin heyecanını yaşıyoruz. Allah'ın davetine icabet niyetiyle yola çıkan vatandaşlarımıza bu yolu kolaylaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonu hususunda İslam ülkelerine örnek bir teşkilat olduğunu bildiren Erbaş, "En Disiplinli Hac Organizasyonu" ve "Hacılarına En Fazla Hizmet Çeşitliliği Sunan Hac Organizasyonu" kategorilerinde 2023 ve 2024 yıllarında ödüller aldıklarını anımsattı.
"Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu ibadet etmeleri için gayret gösteriyoruz"
Başkanlığın, yıllar geçtikçe kendini yenilediğini, her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmet ürettiğini kaydeden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yıl da on binlerce vatandaşımızı, kardeşimizi, en güzel şekilde Beytullah'la, Arafat'la, Ravza'yla buluşturmak için büyük bir özveriyle son hazırlıkları yapıyoruz. Bu bağlamda, hac yolculuğunun, hac ahkamına ve usulüne uygun yapılması ve ibadetlerin kolaylık içinde yerine getirilmesi için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de uygun konaklama mekanları, ulaşım ve rehberlik hizmetleri ile vatandaşlarımızın olabilecek en rahat ve huzurlu şekilde ibadet etmeleri için gayret gösteriyoruz."
Hac ibadetinin, İslam'ın temel ilke ve değerlerini öğreten bir mektep olduğunu belirten Erbaş, "Birçok sembole sahip olan hac, mümince bir hayatın nasıl yaşanması gerektiğinin mesajlarıyla doludur. Bu bakımdan, hazırlık aşamasından dönüş gününe kadar hac yolculuğunu, hem teorik hem de pratik olarak Müslümanları inanç, ibadet, ahlak ve değerler ekseninde geliştiren, olgunlaştıran bir eğitim süreci olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.
Ali Erbaş, Başkanlığın hacı adaylarına yönelik yapacağı çalışmalara değinerek "2025 yılı haccı için Başkanlık veya seyahat acentesi ayrımı yapmaksızın hac için kesin kaydını yaptırmış olan bütün hacı adaylarımıza yönelik Hac Hazırlık Kursları düzenlenecektir. Kafileler oluştuktan ve uçak programları belli olduktan sonra koordineli bir şekilde kafile görevlileri ile birlikte Tanışma ve Bilgilendirme Toplantıları düzenlenecektir. Hac yolcularından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenlere yönelik Kur'an-ı Kerim Öğretim kursları düzenlenecektir." bilgisine yer verdi.
Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.