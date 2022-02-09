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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinen haram olan sigarayı bırakalım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bu alışkanlığın terk edilmesi çağrısında bulundu.

Fırat Taşdemir   | 09.02.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinen haram olan sigarayı bırakalım

Ankara

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1,2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor. Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım, dinen haram olan sigarayı bırakalım." ifadesini kullandı.

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