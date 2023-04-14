Dolar
19.36
Euro
21.29
Altın
2,004.15
ETH/USDT
2,104.40
BTC/USDT
30,417.00
BIST 100
5,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu - VTR
logo
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı lanetledi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bu aşağılık saldırının faillerini ve buna izin veren Danimarkalı yetkililerin sergilediği bu tutumu lanetliyorum." dedi.

Serdar Açıl  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı lanetledi

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik "aşağılık bir saldırı" daha gerçekleştirildiğini belirtti.

Bunun insan hakkı ve özgürlük olmadığını vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu aşağılık saldırının faillerini ve buna izin veren Danimarkalı yetkililerin sergilediği bu tutumu lanetliyorum.

Yapılan bütün uyarılara rağmen Müslümanların değerlerine ve kutsallarına karşı gerçekleştirilen saldırıların özgürlük kisvesi altında koruma altına alınması ve buna benzer eylemlerin her geçen gün artması kabul edilemez bir hal almıştır.

Avrupa başta olmak üzere batı ülkelerinde artan İslam düşmanlığına karşı tüm Müslümanları ve vicdan sahibi bütün yürekleri sessiz kalmamaya ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit savcı Kiraz ile ilgili olumsuz paylaşım yapan şüpheliye hapis istemi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı lanetledi
Tekirdağ'da 5 bin kişi birlikte iftar yaptı
Bakan Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi
Emine Erdoğan, TOGEMDER'in iftar programında depremzedeler ve hayırseverlerle buluştu

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı lanetledi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı lanetledi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mescid-i Aksa'ya baskına tepki

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet