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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii'nde teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde teravih namazı kıldırdı.

Hamdi Dindirek  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii'nde teravih namazı kıldırdı

İstanbul

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Ayasofya-i Kebir Camii'nde teravih namazını kıldıran Erbaş, cemaate hitap etti.

Erbaş, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş günleri olan ramazan ayının üçüncü teravihini Fatih Sultan Mehmet Han'ın hediyesi ve mirası Ayasofya'da eda ettiklerini söyledi.

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'i bir şifa ve rahmet olarak tanıttığını aktaran Erbaş, "Rahmet günlerinde Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyalım. Kur'an ayı ramazanda, Kur'an-ı Kerim'i henüz öğrenmemiş olanlar, okumasını bilmeyenler öğrensinler. Bugünleri fırsat olarak değerlendirelim. Şu bir ay içerisinde bir hocamıza gidelim, Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenelim." ifadelerini kullandı.

Erbaş, hayatı, Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim ederek, Kur'an'da yasaklanan, haram kılınan şeylerden uzak durulması gerektiğini belirterek, iyiliği emretmenin ve kötülüğü sakındırmanın Kur'an-ı Kerim'in en önemli konularından birisi olduğunu vurguladı.

Hem iyilik yapılması hem de ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, akrabalarımıza, dostlarımıza iyi olmaları ve iyilik yapmaları tavsiyesinde bulunulması gerektiğini aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu ramazan ayında iyilik konusunu bütün ülkemiz genelinde bütün camilerimizde, kürsülerimizde, minberlerimizde tüm hocalarımızla işlemeye çalışacağız. Teorik olarak öğrendiğimiz bu konuları uygulamaya geçirelim, pratiğe aktaralım inşallah. Eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, fakire, fukaraya, mazlumlara iyilik yapmaya çalışalım. Şu ramazan günlerini iyilik vakti olarak değerlendirelim. Cenabıhak, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, kıldığımız teravihlerimizi, okuduğumuz hatimlerimizi, mukabelelerimizi, zekatlarımızı, sadakalarımızı, fitrelerimizi, fidyelerimizi, hayır hasenatımızı kabul eylesin."

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