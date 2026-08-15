Safi Arpaguş, Sırbistan'da İslam birliklerinin aldıkları birleşme kararını memnuniyetle öğrendiğini belirterek "Kararın başta Sırbistan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere tüm Balkanlar'a hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Sırbistan'da birleşme kararı alan İslam birliklerine ilişkin açıklama Safi Arpaguş, Sırbistan'da İslam birliklerinin aldıkları birleşme kararını memnuniyetle öğrendiğini belirterek "Kararın başta Sırbistan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere tüm Balkanlar'a hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığının NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sırbistan İslam Birliği Meşihatı ile Sırbistan İslam Birliği Riyaseti arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuçlandığını ve tek bir çatı altında birleşmeye dair ortak bildirinin imzalanmış olduğunu büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım. Alınan bu kararın başta Sırbistan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere tüm Balkanlar'a hayırlar getirmesini temenni ediyorum."