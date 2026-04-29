Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Kur'an-ı Kerim, herkesin doğuştan gelen hakları olduğunu savunur Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "İnsanı 'eşref-i mahlukat' olarak tanımlayan Kur'an-ı Kerim, ırk, renk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin herkesin doğuştan gelen hakları olduğunu savunur." dedi.

Arpaguş, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi ve güzel okunmasının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 1990'dan bu yana uluslararası hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları düzenlendiğini belirten Arpaguş, "Böylesine anlamlı bir amaca hizmet eden yarışmaların 11'incisini bu yıl Diyarbakır'da gerçekleştirdik. Ve bugün burada söz konusu yarışmanın ödül töreni için bir aradayız." diye konuştu.

Dünyanın çeşitli yerlerinden yarışmaya katılarak Kur'an tilavetiyle gönüllere huzur veren hafızlara teşekkür eden Arpaguş, "Biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek, ezberlemek ve üzerinde tefekkür etmek bir ibadettir. Onun için hüsn-i kıraat ve tilavet, Kur'an ile ilişkimizin temelini teşkil etmektedir. Ancak yine biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim, sadece bir ibadet kitabı değil, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde bir rehber, bir hayat ölçüsüdür." değerlendirmesini yaptı.

"Kur'an-ı Kerim, tüm insanlık için değerler hazinesidir"

Kur'an-ı Kerim'in zihinleri ve kalpleri imar eden, toplumları ıslah eden, insana varoluş gayesini öğreten ve tertemiz bir hayatın nasıl yaşanacağını gösteren ilim, irfan ve hikmet membaı olduğunu vurgulayan Arpaguş, şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim, bizi en güzel ahlak üzere olmaya davet eden, adalet, merhamet, şükür, sabır, dürüstlük, dostluk gibi erdemlerle donatan bir ahlak kitabıdır. Kur'an-ı Kerim, aynı zamanda evrensel ilkeler manifestosu ve tüm insanlık için değerler hazinesidir. İnsanın yaratılış amacını, nereden gelip nereye gittiğini açıklayan, zihinlerdeki varoluşsal sorulara cevap veren en güvenilir kaynaktır. Kur'an, bütün insanlığı kuşatan ilahi bir rahmettir. Getirdiği ilkelerle Allah'ın yeryüzüne ve tüm insanlığa en büyük ikramıdır. Nitekim insanı 'eşref-i mahlukat' olarak tanımlayan Kur'an-ı Kerim, ırk, renk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin herkesin doğuştan gelen hakları olduğunu savunur. 'Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir' ilkesiyle de herkesin hayat hakkını en üst seviyeye taşır."

"Aslolan Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajının hayata taşınmasıdır"

Arpaguş, Kur'an-ı Kerim'in insanın yaratılış gayesini kulluk zeminine oturtarak hayatı bir karmaşadan çıkarıp anlamlı ve değerli yolculuğa dönüştürdüğünün altını çizerek, "Bu yolculuk sadece dünya saadetini değil, aynı zamanda ebedi mutluluğu da kapsamaktadır. İnsanlığa sunduğu değerlerle hayatın akışını değiştiren bu ilahi kelam, kendisine kalbini ve zihnini açan herkese kıyamete kadar rehberlik etmeye devam edecektir. Aslolan onun sadece güzel bir sesle tilavet edilmesi değil, evrensel mesajının hayata taşınmasıdır. Zira savaşların, işgallerin ve katliamların hayatı çepeçevre kuşattığı, maddi ve manevi bunalımların doruğa ulaştığı günümüzde insanlığın buna çok ihtiyacı vardır." şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının ülkede ve dünyanın pek çok noktasında insanları Kur'an'ın ufkuyla buluşturduğunu söyleyen Arpaguş, "Başta camilerimiz ve Kur'an kurslarımız olmak üzere aile ve dini rehberlik merkezlerimizde, gençlik merkezlerimizde, üniversite yurtlarında, cezaevleri, sevgi evleri ve hastanelerde İslam'ın evrensel mesajını tüm insanlığa ulaştırmak adına farklı dillerde Kur'an meali ve dini eserler hazırlayıp neşrediyoruz. Devletimizin himayesi, milletimizin desteği ve teşkilat mensuplarımızın özverili gayretiyle yaptığımız çalışmalar artarak devam edecektir." açıklamasında bulundu. ​​​​​​​