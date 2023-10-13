Dışişlerinden İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun bölgeden çekilmesi talebine tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde güneye çekilmesi yönündeki duyurusunun "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlık, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan nüfusun bölgeden çekilmesi talebine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
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Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesine yer verildi.
Bakanlığın açıklamasında, "Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, İsrail’in "bu vahim hatadan derhal geri dönmesi", Gazze’de sivil halka yönelik "acımasız ve topyekun eylemlerine hemen son vermesinin beklendiği" vurgulandı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.
Ayrıca İsrail ordusu, İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'de tüneller ve evlerin altının yanı sıra sivillerin yaşadığı binalarda gizlendiklerini savunmuştu.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.