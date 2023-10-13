Dolar
27.81
Euro
29.25
Altın
1,916.00
ETH/USDT
1,545.80
BTC/USDT
26,807.00
BIST 100
8,167.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dışişlerinden İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun bölgeden çekilmesi talebine tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde güneye çekilmesi yönündeki duyurusunun "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Muhammet Tarhan  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Dışişlerinden İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun bölgeden çekilmesi talebine tepki

Ankara

Bakanlık, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan nüfusun bölgeden çekilmesi talebine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail’in "bu vahim hatadan derhal geri dönmesi", Gazze’de sivil halka yönelik "acımasız ve topyekun eylemlerine hemen son vermesinin beklendiği" vurgulandı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.

Ayrıca İsrail ordusu, İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'de tüneller ve evlerin altının yanı sıra sivillerin yaşadığı binalarda gizlendiklerini savunmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişlerinden İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun bölgeden çekilmesi talebine tepki
Konusu 581 bin liranın altındaki davalarda temyize gidilememesine ilişkin hüküm iptal edildi
Türkiye, insan kaynakları yönetimi uygulamaları tecrübesini Türk devletleriyle paylaşacak
Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
MKE Roket Fabrikası'nda 5 işçinin öldüğü patlamayla ilgili davanın görülmesine başlandı

Benzer haberler

Dışişlerinden İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun bölgeden çekilmesi talebine tepki

Dışişlerinden İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun bölgeden çekilmesi talebine tepki

Fransa'ya göre, İsrail'in operasyonları temel insani yardıma erişimi engellememeli

Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin kararının "tarihi bir hata" olduğunu belirtti

Dışişleri Bakanlığından Lübnan'daki Türk vatandaşları için uyarı

Dışişleri Bakanlığından Lübnan'daki Türk vatandaşları için uyarı
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Barış Pınarı Harekatı bölgede huzur ve istikrarı sağlamıştır

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Barış Pınarı Harekatı bölgede huzur ve istikrarı sağlamıştır
Türkiye, KKTC ile BM Barış Gücü arasında sağlanan Pile-Yiğitler yolu mutabakatından memnun

Türkiye, KKTC ile BM Barış Gücü arasında sağlanan Pile-Yiğitler yolu mutabakatından memnun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet