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Dışişleri: Yaşanan hadiseler PKK'nın Batı Avrupa’da toplumsal barışı tehdit ettiğini bir kez daha gösterdi

Tuğba Altun  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Dışişleri: Yaşanan hadiseler PKK'nın Batı Avrupa’da toplumsal barışı tehdit ettiğini bir kez daha gösterdi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, "(Belçika'da) Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa’da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir." açıklamasında bulundu.

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