Dışişleri: Yaşanan hadiseler PKK'nın Batı Avrupa’da toplumsal barışı tehdit ettiğini bir kez daha gösterdi
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, "(Belçika'da) Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa’da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir." açıklamasında bulundu.
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