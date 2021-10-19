Dolar
9.31
Euro
10.84
Altın
1,770.12
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,429.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri: Türkiye’ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği bir Türkiye Raporu yayımlanmıştır

Mehmet Şah Yılmaz   | 19.10.2021
Dışişleri: Türkiye’ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği bir Türkiye Raporu yayımlanmıştır

Ankara

Dışişleri Bakanlığından "Aday ülke Türkiye’ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye Raporu yayımlanmıştır." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "AB’nin yetkisinde olmayan konularda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine tutarsız ve yanlı Rum-Yunan tezlerine yer verilmesini reddediyoruz." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor
Bulgaristan’da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'yeşil sertifika' zorunluluğu getirildi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 726 bin 267’ye çıktı
Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın 2 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin olmadığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını gösterdik

Dışişleri Bakanlığı: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin olmadığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını gösterdik

Dışişleri: Türkiye’ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği bir Türkiye Raporu yayımlanmıştır

AB Komisyonu 2021 Türkiye Raporu'nu açıkladı

Bakanlığa çağırılan 10 büyükelçiye 'Kavala açıklamasının hadsiz ve kabul edilemez olduğu' iletildi

Bakanlığa çağırılan 10 büyükelçiye 'Kavala açıklamasının hadsiz ve kabul edilemez olduğu' iletildi
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

10 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

10 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı