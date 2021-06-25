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Dışişleri Sözcüsü: Libya'daki eğitmenlerimizin, gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyiz

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, (Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık." dedi.

Behlül Çetinkaya   | 25.06.2021
Dışişleri Sözcüsü: Libya'daki eğitmenlerimizin, gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyiz Fotoğraf: Fatih Aktaş / AA

Ankara

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, (Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık." dedi.

Bilgiç, "Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde izlememiz de beklenmemelidir." ifadesini kullandı.

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