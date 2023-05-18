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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinin yıl dönümünde açıklama

Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Kırım Tatar Türklerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi, anavatanlarında kimliklerini koruyarak esenlik ve güven içinde yaşamaları için geçmişte olduğu gibi bugün de desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Mustafa Deveci  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinin yıl dönümünde açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinin yıl dönümleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Kırım’ın yerli halkı Kırım Tatar Türklerinin 79 yıl önce anavatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edildiğini hatırlatan Bilgiç, "Soydaşlarımızın önemli bir kısmı sürgün sırasında ya da sürgün edildikleri yerlerde yaşamlarını yitirmiştir. Şiddet kullanmadan hak arayışını sürdüren soydaşlarımız, 1944 sürgününden sonra on yıllarca anavatanları olan Kırım Yarımadası'na dönememiştir." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, "Türkiye, Kırım Tatar Türklerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi, anavatanlarında kimliklerini koruyarak esenlik ve güven içinde yaşamaları için geçmişte olduğu gibi bugün de desteğini sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çerkes sürgününün 159 yıl önce Kafkas halklarının 21 Mayıs günü öz yurtlarını terk etmeye zorlanarak ağır koşullarda büyük kayıplar verdiği, her yıl hüzünle andıkları bir trajedi olduğunu kaydeden Bilgiç, şunları kaydetti:

"Soydaş Kırım Tatar Türkleri ile kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, ortak hafızamızda silinmez izler bırakan bu trajik olaylarda hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."






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