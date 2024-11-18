Dışişleri kaynakları, Bloomberg'in Ukrayna'ya ilişkin haberindeki Türkiye'ye yönelik iddiaları reddetti
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik girişimleri desteklediğini ancak Bloomberg'in yayımladığı Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konu alan haberinin Türkiye ile ilgili kısımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri desteklediğini vurguladı.
Kaynaklar, öte yandan, "Bloomberg haber ajansı tarafından bugün yayımlanan haberin Türkiye ile ilgili kısımları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.
Bloomberg'in söz konusu haberinde Türkiye'nin savaşın durdurulması yönünde bir teklif hazırladığı, bu teklif kapsamında Ukrayna'nın Rusya'ya bazı tavizler vermesinin öngörüldüğü öne sürülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.