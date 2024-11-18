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Dışişleri kaynakları, Bloomberg'in Ukrayna'ya ilişkin haberindeki Türkiye'ye yönelik iddiaları reddetti

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik girişimleri desteklediğini ancak Bloomberg'in yayımladığı Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konu alan haberinin Türkiye ile ilgili kısımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gökhan Çeliker  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Dışişleri kaynakları, Bloomberg'in Ukrayna'ya ilişkin haberindeki Türkiye'ye yönelik iddiaları reddetti

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri desteklediğini vurguladı.

Kaynaklar, öte yandan, "Bloomberg haber ajansı tarafından bugün yayımlanan haberin Türkiye ile ilgili kısımları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Bloomberg'in söz konusu haberinde Türkiye'nin savaşın durdurulması yönünde bir teklif hazırladığı, bu teklif kapsamında Ukrayna'nın Rusya'ya bazı tavizler vermesinin öngörüldüğü öne sürülmüştü.

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