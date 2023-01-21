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Dışişleri: İsveç'te ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz

Mehmet Şah Yılmaz   | 21.01.2023
Dışişleri: İsveç'te ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz

Ankara
Dışişleri Bakanlığından, "(İsveç'te) PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz." açıklaması yapıldı.

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Dışişleri: İsveç'te ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz
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