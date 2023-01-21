Dışişleri: İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz
Ankara
Dışişleri Bakanlığından, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz." açıklaması yapıldı.
Açıklamada, "(İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Bu aşağılık eylem İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı seviyenin de bir başka göstergesidir." ifadesi yer aldı.
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