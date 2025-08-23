Dolar
Gündem

Dışişleri: İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan bugüne kadar işlediği savaş suçlarının cezasız bırakılmasıdır

Muhammet Tarhan  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Dışişleri: İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan bugüne kadar işlediği savaş suçlarının cezasız bırakılmasıdır

İstanbul

Dışişleri Bakanlığından Gazze'deki kıtlıkla ilgili yapılan açıklamada, "İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır" denildi.

