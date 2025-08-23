Dışişleri: İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan bugüne kadar işlediği savaş suçlarının cezasız bırakılmasıdır
İstanbul
Dışişleri Bakanlığından Gazze'deki kıtlıkla ilgili yapılan açıklamada, "İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır" denildi.
