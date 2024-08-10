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Dışişleri: İsrail, Gazze'de yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir

Mehmet Şah Yılmaz  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Dışişleri: İsrail, Gazze'de yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir

Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze'nin Derec mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir." denildi.

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Dışişleri: İsrail, Gazze'de yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir
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