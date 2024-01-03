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Dışişleri, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvurudan memnun

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Güney Afrika'nın "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi" kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin İsrail aleyhine UAD'ye yaptığı başvurunun memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Dışişleri, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvurudan memnun

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in üç aya yakın süredir Gazze'de büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 22 bini aşkın Filistinli sivili katletmesinin hiçbir şekilde cezasız kalmaması ve bunun sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının temenni edildiğini vurgulayan Keçeli, şunları kaydetti:

"Keza, yapılan bu başvuru uyarınca, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren bir geçici tedbir kararı alması beklenmektedir. Türkiye bu kararın uygulanmasının da takipçisi olacaktır.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin olarak, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz."

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